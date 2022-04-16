Susam Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Susam Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Susam Yetiştiricisi ne iş yapar, Susam Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Susam Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Susam Yetiştiricisi Tanımı;

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Susam Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Susam Yetiştiricisi Maaşları

Susam Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Susam Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Susam Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.06

Meslek Adı :

Susam Yetiştiricisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Susam ekim alanlarında susam yetiştiren ve hasadını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi (Genel) (9211.02)?de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren susam ekimi, yetiştirilmesi ve biçilmesi işlerinde uzmandır,

b) Ekim için hazırlanan alana elle susam tohumlarını savurarak ekmek,

c) Kanallardan aldığı su ile ekim alanlarını sulamak, yabancı otları toplamak,

d) Hasat zamanı susamları oraklarla biçmek, kurumaları için bağlayarak yığın yapmak, kuruyan susamları branda üzerine silkelemek tohumları saplarından ayırmak, ayrılan tohumları çuvallara doldurmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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