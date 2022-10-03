Süt Kabul İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Kabul İşçisi görev tanımı nedir, Süt Kabul İşçisi ne iş yapar, Süt Kabul İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Kabul İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Kabul İşçisi Tanımı;

__

Süt Kabul İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Kabul İşçisi Maaşları

Süt Kabul İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Kabul İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Kabul İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.15

Meslek Adı :

Süt Kabul İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt toplama tankerleri ile işletmeye getirilen çiğ haldeki sütleri tartarak teslim alan , kaydeden, stok tanklarına alan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Kabul İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Süt toplama merkezlerinden tankerlerle gelen çiğ sütleri teslim almak,

b) Tankerleri çiğ sütle dolu gelen araçları dolu şekilde kantarda tartılmasını sağlamak ve sonuçlarını kaydetmek,

c) İşletmeye giren çiğ süt miktarını takip etmek ve kaydetmek,

d) İşletmeye giriş yapan çiğ sütlerden numune almak, alınan numuneleri laboratuara göndermek,

e) Laboratuardan gelen analiz sonuçlarına göre teslim alınan çiğ sütleri, kamyonlardaki tankerden alınarak stok tanklarına aktarmak,

f) Süt tankerin dolu ve boş halde kantarda tartılmasını sağlayarak teslim alınan sütün miktarını hesaplamak ve kaydetmek,

g) Süt toplama merkezlerinden süt kabul merkezine gelen çiğ sütlerin hava şartlarından dolayı bozulmasını önlemek için stok tanklarındaki soğutma sistemini devreye sokmak,

h) Bölümündeki makine, cihaz ve donanımların bakım ve basit onarımlarını yapmak,

i) Çalıştığı alan ve kullandığı makine ve ekipmanların temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?