Tabaka Ofset Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tabaka Ofset Baskı Operatörü görev tanımı nedir, Tabaka Ofset Baskı Operatörü ne iş yapar, Tabaka Ofset Baskı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tabaka Ofset Baskı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tabaka Ofset Baskı Operatörü Tanımı;

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Tabaka Ofset Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tabaka Ofset Baskı Operatörü Maaşları

Tabaka Ofset Baskı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tabaka Ofset Baskı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tabaka Ofset Baskı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.04

Meslek Adı :

Tabaka Ofset Baskı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek tabaka ofset baskı sürecini planlayan, hazırlıklarını yürüten, tabaka ofset baskı makinesini kullanarak baskı yapan, bu baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.matbaalarda, tabaka kâğıda çeşitli ilan, afiş, kitap, broşür, katalog gibi butik baskı siparişlerinin tabaka ofset basım işlerini gerçekleştirir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tabaka Ofset Baskı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Tabaka ofset baskı işlemleri sonucu oluşan atıkların bertarafını sağlamak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Tabaka ofset baskı ekibine nezaret etmek

f) Tabaka ofset baskı için ana ve yardımcı malzeme tedarik etmek

g) Tabaka ofset baskı işlemleri için tedarik edilen malzemenin iş emrine uygunluğunu kontrol etmek

h) Tabaka ofset baskı işlemlerinin kaydını tutmak

i) Tabaka ofset baskı işlemleri hakkında amirini bilgilendirmek

j) Makinenin baskıya hazırlanmasını sağlamak

k) Basılacak tabaka ofset baskı işine ait örnek çıktının kontrolünü sağlamak

l) Nemlendirme ünitesini kontrol etmek

m) Tabaka ofset baskı makinesi haznelerine mürekkep konulmasını sağlamak

n) Makineye kalıp takılmasını sağlamak

o) Makinenin kâğıt hazırlıklarını yaptırmak

p) Kaplama (Lak) ünitesinin baskıya hazırlanmasını sağlamak

q) Tabaka ofset baskı makinesinin mürekkep almasını sağlamak

r) Makineye mürekkep vermek

s) Basılacak işin rehberlerini ayarlamak

t) Maket ve ozalite göre baskı için kontrol yapmak

u) Renk ayarı yapmak

v) Kurutucu ve püskürtme tozunu ayarlamak

w) Makinenin su ayarını yapmak

x) İşin miktarına göre numaratörü ayarlatmak

y) Baskı sürecini takip etmek

z) Basılmış ürünün son kayıt ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak

aa) Tabaka ofset baskı makinesinin genel bakım işlemlerini planlamak

bb) Tabaka ofset baskı makinesinin periyodik bakım programını takip etmek

cc) Tabaka ofset baskı makinesinin temizliğini sağlamak

dd) Tabaka ofset baskı makinesinin yağlanmasını sağlamak

ee) Tabaka ofset baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak

ff) Test/prova baskı yapmak gg) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Güncel Meslek : EVET

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