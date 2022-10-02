Tabanca Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tabanca Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Tabanca Montaj İşçisi ne iş yapar, Tabanca Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tabanca Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tabanca Montaj İşçisi Tanımı;

__

Tabanca Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tabanca Montaj İşçisi Maaşları

Tabanca Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tabanca Montaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tabanca Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.19

Meslek Adı :

Tabanca Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?