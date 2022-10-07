Tablet İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tablet İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Tablet İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Tablet İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tablet İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tablet İlaç İmal İşçisi Tanımı;

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Tablet İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tablet İlaç İmal İşçisi Maaşları

Tablet İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Tablet İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tablet İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.57

Meslek Adı :

Tablet İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli kimyevi maddeleri karıştırma kazanları ve öğütme değirmenlerinde işleme tabi tutarak tablet hamurunu hazırlayıp makinelerde baskı yapmak suretiyle tablet ilaç imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tablet İlaç İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammaddeleri formüle uygun olarak karıştırma kazanına doldurmak,

b) Hamur haline gelen karışımı karıştırıcıdan çıkartıp granüle makinesinde işleme tabi tutmak,

c) Granüle halindeki hamuru fırında kurutmak,

d) İlaç cinsine göre incelmesi gereken hamuru granül öğütme değirmeninde öğütmek,

e) Karıştırma kazanlarında yeniden kimyevi maddelerle karıştırarak tablet ilaç hamurunu hazırlamak,

f) Tablet şekline göre baskı makinesine kalıp takıp, gerekli ayarları yapmak,

g) Hazırlanan hamuru makinenin deposuna doldurup, makineyi çalıştırmak,

h) Granüle hamurunun otomatik olarak tablet halinde basılmalarına nezaret etmek,

i) Basılan tabletleri terazide tartarak gramaj kontrolü yapmak,

j) Belirli tip tablet ilaç imalatında ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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