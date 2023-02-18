Tadija Crnojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadija Crnojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadija Crnojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadija Crnojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadija Crnojevic 4 Nisan 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadija Crnojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadija Crnojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tadija Crnojevic'nin Graficar Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tadija Crnojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadija Crnojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tadija Crnojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadija Crnojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2021 yılında Graficar U17

1 Temmuz 2022 yılında Graficar U19

Tadija Crnojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadija Crnojevic şuan Graficar Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.