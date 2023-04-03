Veljko Lolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Lolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Lolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Lolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Lolic 2 Mart 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Лолић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Lolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Graficar Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Veljko Lolic'nin Graficar Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Veljko Lolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Lolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina U17
19 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U17
26 Temmuz 2019 yılında Graficar U17
30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19
1 Ağustos 2021 yılında Graficar U19
30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19
Veljko Lolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Lolic şuan Graficar Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Veljko Lolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Sırbistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
Graficar Belgrad U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Graficar Belgrad U19 takımının kadro genişliği 33 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Stefan Marinkovic
Kaleci
|25 Bin €
|-
| Ivan Lainovic
Kaleci
|-
| Bogdan Marinkovic
Kaleci
|-
| Nikola Borjan
Kaleci
|-
| Lazar Nikolic
Kaleci
|-
| Nikola Motika
Stoper
|-
| Marko Radic
Stoper
|-
| Luka Nikolic
Stoper
|-
| Nikola Pavicic
Stoper
|-
| Tadija Crnojevic
Stoper
|-
| Viktor Radojevic
Sol Bek
|50 Bin €
|-
| Luka Bubanja
Sol Bek
|-
| Petar Radovic
Sol Bek
|-
| Ljubomir Pesic
Sol Bek
|-
| Nikola Savic
Sağ Bek
|-
| Aleksa Ivkovic
Sağ Bek
|-
| Andrija Stozinic
Sağ Bek
|-
| Matija Bajagic
Sağ Bek
|-
| Omar Raiyan
Orta saha
|-
| Mbao Cire
Orta saha
|-
| Sava Trkulja
Önlibero
|-
| Sinisa Popovic
Önlibero
|-
| Aleksa Cvetkovic
Önlibero
|-
| Duncan McKenzie
On Numara
|25 Bin €
|-
| Veljko Lolic
On Numara
|-
| Andrija Urosevic
On Numara
|-
| Mirko Nikolasevic
Sol Kanat
|150 Bin €
|-
| Novak Gojkov
Sol Kanat
|-
| Boris Cvetkovic
Sağ Kanat
|-
| Mateja Bubanj
Santrafor
|100 Bin €
|-
| Milan Bajic
Santrafor
|25 Bin €
|-
| Andrej Skobalj
Santrafor
|-
| Yusuf Faisal
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
Graficar Belgrad U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
Graficar Belgrad U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.1'dir.
Graficar Belgrad U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
Graficar Belgrad U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 21.2 oran ile toplam 7 şeklindedir.
Graficar Belgrad U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Stadion Rajko Mitić - Jug kaç kişilik?
Resmi stadı Stadion Rajko Mitić - Jug olan Graficar Belgrad U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.