Veljko Lolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Lolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Lolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Lolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.