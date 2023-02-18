Mateja Bubanj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Bubanj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Bubanj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Bubanj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Bubanj 3 Ocak 2005 tarihinde Kikinda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Bubanj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Mateja Bubanj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Bubanj'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateja Bubanj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Bubanj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Bubanj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Bubanj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

26 Temmuz 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Mateja Bubanj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Bubanj şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mateja Bubanj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 9 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

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