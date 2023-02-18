Jovan Sljivic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Sljivic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Sljivic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Sljivic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Sljivic 14 Ekim 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Sljivic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jovan Sljivic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Sljivic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Sljivic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Sljivic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Sljivic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Sljivic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

26 Temmuz 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Jovan Sljivic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Sljivic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Sljivic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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