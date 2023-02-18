Milos Stojcev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Stojcev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Stojcev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Stojcev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Stojcev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Stojcev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Stojcev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Stojcev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Stojcev 19 Ocak 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Стојчев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Stojcev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Stojcev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Stojcev'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Stojcevboyu ve yaşı kaç

Milos Stojcev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Stojcev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Stojcev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Stojcev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2005 yılında Sopot

30 Haziran 2006 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2006 yılında OFK Grbalj

31 Aralık 2006 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2007 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2007 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2007 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2008 yılında Borac Cacak

1 Mart 2011 yılında Kansas City

1 Ocak 2012 yılında Akzhayik

1 Mart 2013 yılında Leotar Trebinje

13 Haziran 2013 yılında Atyrau

1 Ocak 2014 yılında FK Sarajevo

11 Ağu 2015 yılında Atromitos Athen

19 Ocak 2017 yılında PAE Veria

30 Haziran 2017 yılında Atromitos Athen

31 Ağu 2017 yılında Platanias

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

17 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

Milos Stojcev kimdir

Milos Stojcev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Stojcev şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Grbalj, Crvena Zvezda Beograd

Milos Stojcev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Milos Stojcev nereli

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