David Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Petrovic 14 Mart 2003 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давид Петровић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Petrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Petrovic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Petrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david_petrovic3/

David Petrovicboyu ve yaşı kaç

David Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Şubat 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ekim 2020 yılında Graficar U19

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

David Petrovic kimdir

David Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Petrovic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad

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David Petrovic nereli

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