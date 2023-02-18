Ognjen Dimitric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Dimitric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Dimitric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Dimitric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Dimitric 4 Haziran 1998 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Димитрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Dimitric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Dimitric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Dimitric'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Dimitric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Dimitric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Dimitric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Dimitric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında IMT Belgrad

10 Temmuz 2019 yılında Radnik

29 Eylül 2020 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Radnik

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2022 yılında Radnik

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

9 Ocak 2023 yılında Graficar

Ognjen Dimitric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Dimitric şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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