Milorad Stajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Stajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Stajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milorad Stajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milorad Stajic 7 Şubat 2002 tarihinde Meiringen BE şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milorad Stajic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Milorad Stajic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milorad Stajic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milorad Stajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milorad Stajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milorad Stajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milorad Stajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U21

7 Şubat 2022 yılında Graficar

Milorad Stajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milorad Stajic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Lausen 72, FC Liestal, FC Basel

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.