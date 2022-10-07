Tahkimatçı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahkimatçı-Maden Ocağı görev tanımı nedir, Tahkimatçı-Maden Ocağı ne iş yapar, Tahkimatçı-Maden Ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahkimatçı-Maden Ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahkimatçı-Maden Ocağı Tanımı;

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Tahkimatçı-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahkimatçı-Maden Ocağı Maaşları

Tahkimatçı-Maden Ocağı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Tahkimatçı-Maden Ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahkimatçı-Maden Ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.03

Meslek Adı :

Tahkimatçı-Maden Ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tahkimatçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yeraltı maden ocaklarında, sürülen galerilerde ve/veya ayaklarda emniyeti sağlamak için gerekli tahkimat işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahkimatçı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sarmaları kontrol etmek, arızalı tahkimatı sağlamlaştırmak, ek sarma çekmek, rample teli ile taban sarması çekmek, iki sarma arasına belleme çekmek, oluğu önceki haveden arın havesine çekmek ve domuz damı yapmak vb. gibi ayakta ağaç tahkimatı işlemlerini yapmak,

b) Sürenleri kontrol etmek, kaymış direkleri yerine çekmek ve ek süren çekmek vb gibi ayakta demir tahkimat işlemlerini yapmak,

c) Tavanı göçmeye terketmek, sarma direklerini yıkmak, domuz damının arkasına rample ile dolgu yapmak, dinamit deliklerinin martoperforatörle açmak, dinamit patlatıldıktan sonra göçüğü kontrol etmek ve tahkimatları kontrol etmek vb. gibi domuz damının arkasındaki tavanı göçertme işlemlerini yapmak,

d) Bağların boyunduruk ve yan direklerini kontrol etmek,

e) Ara bağ çekmek,

f) Bağların arasına kilit çekmek,

g) Bağ direklerinin arasına taban kilidi çekmek,

h) İngiliz kilidi çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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