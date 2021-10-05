Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) görev tanımı nedir, Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) ne iş yapar, Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Tanımı;

Alışveriş merkezinin yazılı, işitsel ve görsel basında yer almasını sağlayan, tanıtım ve organizasyonlarla bilinirliliğini ve potansiyel müşteri sayısını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan, alışveriş merkezi bünyesinde bulunan kiracılar ile yönetim arasında bilgi akışı ile işbirliği sağlayan kişidir.

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Maaşları

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Ne İş Yapar?

Pazarlama Sorumlusu(Alışveriş Merkezi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alışveriş merkezinde yapılan tüm etkinlik ve organizasyonların basın bültenlerini hazırlamak, basına göndermek ve takibini yapmak,

b) Alışveriş merkezinin sürekli basında yer almasını sağlamak için haber ve röportaj yapılmasını organize etmek,

c) Alışveriş merkezlerine çekim yapmak için gelen basın mensuplarına eşlik etmek,

d) Basın temsilcileri ile iletişim içinde olmak ve alışveriş merkezi içindeki organizasyonlara katılımlarını sağlamak,

e) Basını günlük olarak takip etmek ve medya takip firmaları tarafından alışveriş merkezi ile ilgili iletilen haberleri arşivlemek ve yönetimi bilgilendirmek,

f) Her etkinlik sonrası faaliyet raporu düzenlemek,

g) Alışveriş merkezindeki kiracıların kira sözleşmesine ve kurallara uygunluğunu takip etmek ve yönetime rapor vermek

h) Kiracılara bilgilendirme ve uyarı yazılarını hazırlamak,

i) Firmaların stand kiralamalarını organize etmek, takibini yapmak,

j) Alışveriş merkezi için potansiyel kiracı görüşmeleri yapmak, kiracı portföyü oluşturmak,

k) Yapılan etkinlik ve organizasyonlara basın mensuplarını davet etmek, onlara etkinliğin detaylarını içeren basın dosyası hazırlamak,

l) Ziyaretçi şikayetlerini dinlemek ve çözüm bulmak,

m) Ziyaretçi girişlerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak analizini yapmak,

n) Yapılacak etkinliklerin tanıtım ve reklamı için firmalardan teklif almak,

o) Barter ve sponsorluk anlaşma sözleşmelerini hazırlamak,

p) Yapılacak etkinliklerde kullanılacak baskılı materyallerin tasarımları için işbirliği yapılan reklam ajansı ve matbaa ile koordineli çalışmak,

q) Tüm baskı malzemelerin, promosyon ürünlerinin,süsleme materyallerinin vb. seçimini yapmak, depolanmasını sağlamak,

r) Alışveriş merkezinin özel gün ve kampany

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) mesleğinin meslek kodu 5242.01 olarak belirlenmiştir



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