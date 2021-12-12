Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere tarih ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 6.800 - TL’dir. En düşük Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere tarih ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Tarih Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre öğrencilere tarihle ilgili konularda açıklayıcı bilgiler vermek,

c) İnsan ve toplum yaşamının yeryüzünde geçirdiği evrelere ait açıklamalarda bulunmak,

d) Konuları ayrıntılarıyla açıklamak,

e) İnsan, toplum, ulus ve ülke tarihinin öğrencilere öğretilmesini sağlamak,

f) İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, coğrafya, sosyal bilgiler derslerine girebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.14 olarak belirlenmiştir

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