Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı ne iş yapar, Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Tanımı;

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Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Maaşları

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.57

Meslek Adı :

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen ve yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütmek,

b) Kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlamak,

c) Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi vermek,

d) Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Genel kurul toplantısından önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından önce ortakların incelemesine sunmak,

f) Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirmek,

g) Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütmek,

h) Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

i) Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirmek,

j) Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapmak,

k) Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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