Taş İşaretleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş İşaretleme İşçisi görev tanımı nedir, Taş İşaretleme İşçisi ne iş yapar, Taş İşaretleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş İşaretleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş İşaretleme İşçisi Tanımı;

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Taş İşaretleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş İşaretleme İşçisi Maaşları

Taş İşaretleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Taş İşaretleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş İşaretleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.19

Meslek Adı :

Taş İşaretleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örnekler yapan ve kesme, planyalama, delme ve diğer işleme ve yontma işleri için taşlar üzerine şekiller işaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş İşaretleme İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örneği, planına göre metal levha üzerine işaretlemek,

b) Örneği kısımlara ayırıp kesmek ve parçaları numaralandırmak,

c) Taş blokları ölçmek ve cetvel, lata ve tebeşir kullanarak en ekonomik olarak kesilecek biçimde markalamak,

d) Örneği taş üzerine yatırmak,

e) Merkezler ve kenarlarından taş üzerine çizgi çekmek,

f) Kum püskürtme işlemine hazırlamak üzere abide taşları yüzüne tatbik edilecek örnekleri çizip kesebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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