Taş Ocakçı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Ocakçı (Genel) görev tanımı nedir, Taş Ocakçı (Genel) ne iş yapar, Taş Ocakçı (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Ocakçı (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Ocakçı (Genel) Tanımı;

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Taş Ocakçı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Ocakçı (Genel) Maaşları

Taş Ocakçı (Genel) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Taş Ocakçı (Genel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Ocakçı (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.04

Meslek Adı :

Taş Ocakçı (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taş ocaklarından ve açık maden ocaklarından çeşitli taşlar çıkaran kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Ocakçı (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taş ocağının işlenen yüzüne el yada kompresör matkabı ile delikler açmak,

b) Açılan deliklere patlayıcıları yerleştirmek, sıkıştırmak ve ateşlemek,

c) Büyük blokları gerekirse parçalamak,

d) Taş ocağından kaldırılacak blokları vinç çengellerine yada sapanlarına takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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