Taş Planya Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Planya Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Taş Planya Makinesi Operatörü ne iş yapar, Taş Planya Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Planya Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Planya Makinesi Operatörü Tanımı;

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Taş Planya Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Planya Makinesi Operatörü Maaşları

Taş Planya Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Taş Planya Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Planya Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.10

Meslek Adı :

Taş Planya Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir taş planyasında plaka veya blok halindeki taşların yüzlerini düzeltir ve şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Planya Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Blok veya plaka halindeki taşın planya tablasına konulmasını idare etmek,

b) Kesme bıçağını seçmek ve taşın üstüne gelen bıçak yatağına takmak,

c) Taş üzerinde kesilecek yerleri boyutlarıyla markalamak,

d) Taş yüzünde fazla görünen çıkıntıları bir çekiç ve keskiyle kabaca yontup düzeltmek,

e) Planya tabakasını ve taşı keski bıçağı altında yürütmek üzere makineyi çalıştırmak, ve bıçak yatağını kesilecek derinliğe göre ayarlamak,

f) Blok veya plaka istenilen boyutlarda kesilinceye kadar planya işlemine devam etmek ve taşın tabladan kaldırılmasını sağlamak,

g) Taşın kenarlarını bir eğeyle düzeltmek,

h) Aletlerin kesici ağızlarını bileyip düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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