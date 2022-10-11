Taşıma Teçhizatı Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taşıma Teçhizatı Operatörleri görev tanımı nedir, Taşıma Teçhizatı Operatörleri ne iş yapar, Taşıma Teçhizatı Operatörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taşıma Teçhizatı Operatörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taşıma Teçhizatı Operatörleri Tanımı;

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Taşıma Teçhizatı Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Taşıma Teçhizatı Operatörleri Maaşları

Taşıma Teçhizatı Operatörleri maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Taşıma Teçhizatı Operatörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taşıma Teçhizatı Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.05

Meslek Adı :

Taşıma Teçhizatı Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, teknelerin doklara alınması veya doklardan çıkarılması ile ilgili havuz kapakları, savaklar ve pompalara bakan hemzemin demiryolu geçitlerini açıp kapayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taşıma Teçhizat Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknelerin doklara alınması veya doklardan çıkarılması ile ilgili havuz kapakları, savaklar ve pompalara bakmak; b) Hemzemin demiryolu geçitlerini açıp kapamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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