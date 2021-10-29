Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu görev tanımı nedir, Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu ne iş yapar, Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Tanımı;

Şirket araçlarının (taşıtlarının), şirket prosedürlerine ve kurallarına uygun olarak kullanılması, sürekli olarak faal olması vb. faaliyetleri yürüten kişidir. sorumludur.

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Maaşları

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şirket prosedürlerine ve kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

b) Araçların sürekli olarak faal olmasını sağlamak,

c) Araçların günlük temizlik ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,

d) Araçların şoförlere teslimi ve sürekli olarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 4323.59 olarak belirlenmiştir



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