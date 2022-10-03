Tatlı Ustası (Künefe) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tatlı Ustası (Künefe) görev tanımı nedir, Tatlı Ustası (Künefe) ne iş yapar, Tatlı Ustası (Künefe) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tatlı Ustası (Künefe) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tatlı Ustası (Künefe) Tanımı;

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Tatlı Ustası (Künefe) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tatlı Ustası (Künefe) Maaşları

Tatlı Ustası (Künefe) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tatlı Ustası (Künefe) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tatlı Ustası (Künefe) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.29

Meslek Adı :

Tatlı Ustası (Künefe)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tatlı Ustası (Künefe); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Hamuru yoğurmak, dinlendirmek, açmak ve şekil vermek,

d) Baklava, börek çeşidine göre kullanılacak iç malzemeleri hazırlamak,

e) Fırına alarak uygun ısı derecesinde pişirmek,

f) Şurup hazırlamak ve baklava özelliğine göre üzerine şurup vermek,

g) Çeşitli baklavaları kalite kriterlerine uygun olarak hazırlamak, satışa- servise hazır hale getirmek,

h) Gerektiğinde ürünlerin satışını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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