Tekne Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekne Onarım İşçisi görev tanımı nedir, Tekne Onarım İşçisi ne iş yapar, Tekne Onarım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekne Onarım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekne Onarım İşçisi Tanımı;

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Tekne Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekne Onarım İşçisi Maaşları

Tekne Onarım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekne Onarım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekne Onarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.14

Meslek Adı :

Tekne Onarım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bakıma alınan gemi ve teknelerin su üstü ve altında kalan yüzey sacları ve mukavemet elemanlarının çürük olup olmadığını ölçen değiştirilmesi gerekli kısımları kaynakla kesen yenileri ile değiştiren kaynak işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekne Onarım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakıma alınan gemilerin su üstü ve su altında kalan sacların çürük olup olmadığını kontrol etmek,

b) Teknelerin enine boyuna ve yanlara destek sağlayan sac ve köşebent demir aksamlarını kontrol etmek,

c) Mukavemet özelliğini kaybeden sac ve köşebent destek elemanlarının tamir ve bakım işlerini yapmak, d) Su üzeri kamara ve su içinde kalan karina kısımlarında çürüyen sacları kesmek, değiştirmek,

e) Kesilmesi değiştirilmesi gerekli sacın inceliğini ve kalınlığını ölçü aletiyle tespit etmek,

f) Tespit edilen değere göre belirlenen alanları kaynakla kesmek,yerlerine yeni sac yerleştirmek ve içten ve dıştan kaynak yapmak,

g) Geminin içindeki mukavemet (destek) elemanlarının çürük yerlerini kesmek, yenilerini kaynak yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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