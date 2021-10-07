Teknik Servis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Servis Şefi Maaşları ve İş İlanları

Teknik Servis Şefi görev tanımı nedir, Teknik Servis Şefi ne iş yapar, Teknik Servis Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teknik Servis Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik Servis Şefi Tanımı;

Teknik birime ait süreçleri planlamak, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, elektrik, mekanik, bina bakım vb. çalışma ekibinin çalışma planlarını hazırlamak, takibini yapmak ve birim yöneticisine bilgi verme,raporlama vb. işleri yürtüen kişidir.

Teknik Servis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Servis Şefi Maaşları

Teknik Servis Şefi maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Teknik Servis Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teknik Servis Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Teknik Servis Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Teknik Servis Şefi Ne İş Yapar?

Teknik Servis Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Teknik Servis Şefi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Teknik Servis Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Servis Şefi mesleğinin meslek kodu 3113.21 olarak belirlenmiştir



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