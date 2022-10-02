Teksir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teksir Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Teksir Makinesi Operatörü ne iş yapar, Teksir Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teksir Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teksir Makinesi Operatörü Tanımı;

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Teksir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Teksir Makinesi Operatörü Maaşları

Teksir Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Teksir Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teksir Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.52

Meslek Adı :

Teksir Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tipteki (ispirtolu, mürekkepli vb.) teksir makineleri ile basılacak sayfa sayısına ve şekline göre çeşitli şekil ve özelliklerde baskı yapma işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teksir Makinesi Operatörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çoğaltımı yapılacak resim normal beyaz kağıda, altına ispirtolu karbon kağıdı konularak çizmek,

b) İlaçlı tarafı dışa gelecek şekilde makinenin tamburuna sarmak,

c) İspirto dolu haznesinden keçe yardımıyla kağıdın kopyası tamburun altından sürülen kağıda geçirmek,

d) Mürekkepli teksir makinelerinde, karbonlu mumlu kağıda özel uçlarla çizilen resimler, özel kalıp hazırlama makinelerinde makinenin tamburuna sarmak,

e) Özel teksir mürekkebi ile tamburun altından sürülen kağıtlara baskı yapmak,

f) Elektrostencil Kalıp Hazırlama ile Normal mumlu kağıda çizilemeyen resimler ya da yazılar için tambur üzerine karbonlu mumlu kağıt veya orijinal resim yan yana sarmak,

g) Tarayıcı ışık, dönen tamburdan aldığı sinyalleri elektrik arkı şekline getirerek yakmasını resimin elektrostencile geçerek kalıp oluşturmasını takip etmek,

h) Bu kalıpları mürekkepli teksir makinesinde kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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