Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Tanımı;

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Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Maaşları

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.58

Meslek Adı :

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil bitim işlemlerinde (yıkama, kurutma, dekatür, sanfor, şardon, taşlama, dinkleme, kalandır, zımpara vs.) kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak,

e) Malzemeleri, kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak,

f) Makineyi üretime hazırlamak, makine ayarlarını yapmak,

g) Makineye gerekli su ve kimyasalı vermek,

h) Kumaş özelliklerini kontrol etmek,

i) Yaş bitim işlemleri için hazırlık yapmak,

j) Ürünleri makineye yüklemek, topsları/bobinleri makineye beslemek,

k) Bobinleri etiketlemek, kumaşları makineye beslemek

l) Makinenin üretimini takip etmek,

m) Mamul kumaşın kalitesini incelemek, numune almak, bobinleri/topsları takip etmek,

n) Makineyi boşaltmak, makineden topsları/bobinleri/ kumaşı çıkarmak, makinenin ve çevresinin temizliğini yapmak,

o) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek, makinede kaçak olup olmadığını takip etmek,

p) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını test etmek,

q) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerinin takibini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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