Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni Maaşları

Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.44

Meslek Adı :

Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil konfeksiyon malzemeleri üretimi yapan pazarlayan, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

b) Yapılacak üretime uygun olan makineleri hazırlamak,

c) Yapılacak ürün ile ilgili model tasarımı yapmak, d) Yaptığı tasarım doğrultusunda renkleri seçmek,

e) Kullanılacak kumaş ve süsleme malzemelerinin miktarını hesaplamak,

f) Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıbı hazırlamak,

g) Parçaların kesimini yapmak,

h) Terbiye reçetelerini hazırlamak ve uygulamak,

i) Mekanik ve elektronik örme makinelerini kullanarak örme işlemlerini yapmak,

j) Yarı mamul ve mamullerin kalite kontrolünü yapmak,

k) Makinelerin bakım, ayar ve onarımını yapmak,

l) Mesleki alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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