Tekstil Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tekstil Mühendisi görev tanımı nedir, Tekstil Mühendisi ne iş yapar, Tekstil Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Mühendisi Tanımı;

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması için çalışmalar yürüten, ürün tasarımı ve planlama yapan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir

Tekstil Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Tekstil Mühendisi Maaşları

Tekstil Mühendisi maaşı ortalama aylık 5.350- TL’dir. En düşük Tekstil Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tekstil Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Tekstil Mühendisi Ne İş Yapar?

Tekstil Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi yapay lifler ile bu liflerden kumaş üretilmesini sağlamak,

b) Kumaşın boyanması ve hazır giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek,

c) Tekstil de kullanılan makinelerin üretilmesi, geliştirilmesi işlemlerini tasarlamak ve uygulamak,

d) Üretimi planlamak, iş akışını düzenlemek,

e) İstenilen kalitede malın en ucuz şekilde üretilmesi için plan yapmak,

f) Kullanılan makinelerin ayarlarını ve bakımını sağlamak,

g) Ürünün teknik, estetik, dokuma, örme ve baskı desenlerini bilgisayar yardımıyla tasarlamak ve uygulamak,

h) Ürünün kalite kontrolünü yapmak,

i) Ürünlerin pazarlanmasını sağlamak,

j) Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tekstil Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tekstil Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tekstil Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2149.08 olarak belirlenmiştir



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