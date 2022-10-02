Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tekstil Tarağı Bileyicisi Tanımı;
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Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşları
Tekstil Tarağı Bileyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Tarağı Bileyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Tarağı Bileyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7224.07
Meslek Adı :
Tekstil Tarağı Bileyicisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tekstil tarak makinelerinin metal dişlerini onaran ve bileyleyen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Tekstil Tarağı Bileyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Arızalı dişleri bulmak, sökmek ve temizlemek,
b) Uygun zımpara çarkını seçmek ve makineye bağlamak,
c) Makineyi çalıştırmak ve bileyleme işinin doğru olarak yapılmasına bakmak,
d) İşlem tamamlandığında makineyi durdurmak ve dişleri geri çekmek,
e) Bileyleme işlemini, onarım gereken dişleri çıkarmadan zımpara çarkını tarak makinesine takarak yapabilmek,
f) Çalışırken el aletleri kullanabilmek,
g) Tarak makinesinin bakımını yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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