Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Tarağı Bileyicisi görev tanımı nedir, Tekstil Tarağı Bileyicisi ne iş yapar, Tekstil Tarağı Bileyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Tarağı Bileyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Tarağı Bileyicisi Tanımı;

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Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Tarağı Bileyicisi Maaşları

Tekstil Tarağı Bileyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Tarağı Bileyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Tarağı Bileyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.07

Meslek Adı :

Tekstil Tarağı Bileyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil tarak makinelerinin metal dişlerini onaran ve bileyleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Tarağı Bileyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızalı dişleri bulmak, sökmek ve temizlemek,

b) Uygun zımpara çarkını seçmek ve makineye bağlamak,

c) Makineyi çalıştırmak ve bileyleme işinin doğru olarak yapılmasına bakmak,

d) İşlem tamamlandığında makineyi durdurmak ve dişleri geri çekmek,

e) Bileyleme işlemini, onarım gereken dişleri çıkarmadan zımpara çarkını tarak makinesine takarak yapabilmek,

f) Çalışırken el aletleri kullanabilmek,

g) Tarak makinesinin bakımını yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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