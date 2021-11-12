Tel Büküm Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tel Büküm Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Tel Büküm Elemanı görev tanımı nedir, Tel Büküm Elemanı ne iş yapar, Tel Büküm Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Büküm Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Büküm Elemanı Tanımı;

Büküm makinelerini üretime hazırlama, kullanma, basit bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

Tel Büküm Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tel Büküm Elemanı Maaşları

Tel Büküm Elemanı maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük Tel Büküm Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Büküm Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tel Büküm Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tel Büküm Elemanı Ne İş Yapar?

Tel Büküm Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Tel büküm işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tel Büküm Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Tel Büküm Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tel Büküm Elemanı mesleğinin meslek kodu 8121.92 olarak belirlenmiştir

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