Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası görev tanımı nedir, Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası ne iş yapar, Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Tanımı;

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Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşları

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.21

Meslek Adı :

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonu yapan, şebeke kurulumu öncesi keşif (survey) ve hazırlık işlemlerini, şebeke kurulumu ve terminal (müşteri noktası) kurulumu işlemleri ile mesleki gelişim çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kurulum öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

d) Şebeke kurulumu işlemleri ile ilgili, şebeke uç noktalarının (network terminali) kurulumunu yapmak, çekirdek şebeke (core network) kurulumu yapmak, veri iletim yolu (transmisyon) kurulumu yapmak, kurulumu yapılan ekipmanların fonksiyonel kontrollerini yapmak, şebekenin enerjilendirilmesine yönelik işlemleri yapmak,

e) Terminal (müşteri noktası) kurulumu işlemleri ile ilgili, sabit terminal kurulumu yapmak, terminal kurulumlarının testlerini yapmak, uydu terminal kurulumunu yapmak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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