Teletaypist Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teletaypist görev tanımı nedir, Teletaypist ne iş yapar, Teletaypist olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teletaypist mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teletaypist Tanımı;

__

Teletaypist Maaşı Ne Kadar? 2022 Teletaypist Maaşları

Teletaypist maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Teletaypist maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teletaypist iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.07

Meslek Adı :

Teletaypist

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hava alanlarında uçakların kalkış ve inişlerinde, gecikme ve meteoroloji ile ilgili mesajlarda ve diğer kuruluşlarda her türlü haberleşmelerin etkin şekilde yürütülmesini temin için teletayp makinesi ile mesajlar alan ve gönderen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teletaypist işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diğer teletaypistlerle işbirliği yaparak elektrik irtibatını sağlamak,

b) Şeridi öncelik derecesinden komputür girişinden makineye takmak,

c) Devre numarası, mesajın gönderildiği saat, gönderenin adı ve soyadını, klavye üzerindeki tuşlara parmak uçlarıyla basarak yazmak,

d) Mesaj tuşuna basarak makineye otamatiğe almak ve mesajı göndermek,

e) Alınan mesajları teletayp makinesinden çıkarmak,

f) Kontrol etmek ve alacaklı adrese göndermek,

g) Hatalı mesajları ilgilere bildirmek,

h) Teletayp makinesinin çalışıp çalışmadığını sürekli izlemek,

i) Arızaları bakım teknisyenine haber vermek,

j) Şeritsiz makineleri kullanabilir,

k) Karbon şeritlerini ve haber geçilen kayıt bobinlerini değiştirebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?