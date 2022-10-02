Temel Metal Şekillendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temel Metal Şekillendirme Elemanı görev tanımı nedir, Temel Metal Şekillendirme Elemanı ne iş yapar, Temel Metal Şekillendirme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temel Metal Şekillendirme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temel Metal Şekillendirme Elemanı Tanımı;

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Temel Metal Şekillendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Temel Metal Şekillendirme Elemanı Maaşları

Temel Metal Şekillendirme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Temel Metal Şekillendirme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temel Metal Şekillendirme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.24

Meslek Adı :

Temel Metal Şekillendirme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel soğuk şekillendirme, temel elektrik ark kaynağı, elektrik direnç kaynağı, temel oksi-gaz kaynağı, temel sıcak şekillendirme yeterliklerini uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temel Metal Şekillendirme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler, markalama yapmak.

b) ve görünüş çıkarmak,

c) Kroki Perspektif ve yapım Resmi yapmak,

d) Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri yapmak,

e) Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak,

f) Malzemeleri el aletleri ile kesmek,

g) Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek,

h) Eğme-bükme yapmak,

i) Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak,

j) Kılavuz ve paftayla diş açmak,

k) Perçinli birleştirme yapmak,

l) Yumuşak lehimleme yapmak,

m) Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak,

n) Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak,

o) Sıcak boğma, burma yapmak,

p) Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek,

q) Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak,

r) Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak,

s) Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak,

t) Oksi-gaz ile kesme yapmak,

u) Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek,

v) Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak,

w) Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak,

x) Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak,

y) Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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