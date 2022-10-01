Teneke Kutu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teneke Kutu İmal İşçisi görev tanımı nedir, Teneke Kutu İmal İşçisi ne iş yapar, Teneke Kutu İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teneke Kutu İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teneke Kutu İmal İşçisi Tanımı;

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Teneke Kutu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Teneke Kutu İmal İşçisi Maaşları

Teneke Kutu İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Teneke Kutu İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teneke Kutu İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.12

Meslek Adı :

Teneke Kutu İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teneke levhaları kesen, kıvıran ve yuvarlak yada dört köşe kutu yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

teneke Kutu İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kutunun ölçülerine göre tezgahı ayarlayıp teneke levhayı kesmek,

b) Uygun kaplıpları seçip levhayı kenetler arasına sokup kıvırmak,

c) Kıvrılan levhaların kenarlarını kıvırıp birbirine kenetlemek,

d) Kenetlenen kenarları zımbalar ve pot yapmaması için fazla parçaları kesmek,

e) Kutu kapaklarını yerine iyi oturması için ezip yerine takmak,

f) Kapağa plastik yada teneke ağızlar takmak,

g) Kutuların hava almasını önlemek için conta takıp yada elle conta sıvısı sürmek,

h) Yapılan kutuyu su veya basınçlı hava ile kontrol etmek,

i) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

j) Belirli tip makinelerde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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