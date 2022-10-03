Tereyağı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tereyağı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Tereyağı İmal İşçisi ne iş yapar, Tereyağı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tereyağı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tereyağı İmal İşçisi Tanımı;

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Tereyağı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tereyağı İmal İşçisi Maaşları

Tereyağı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tereyağı İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tereyağı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.06

Meslek Adı :

Tereyağı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Tereyağı imalinde yer alan işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tereyağı İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zararlı bakterileri yok etmek için sütü pastörize etmek,

b) Bir santrifüj içinde sütün kremasını ayırmak,

c) Kremayı olgunlaştırmak için içine laktik tahammür maddesi ilave etmek,

d) Kremayı makineli bir yayığa dökerek veya pompalayarak; yayığı çalıştırmak,

e) Rutubeti, harareti ve yayıklama süresini kontrol ederek tereyağı yapmak,

f) Yayık içinde tereyağına tuz ilave etmek

g) Muayene için tereyağından numuneler almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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