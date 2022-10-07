Tesis İşçisi (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesis İşçisi (Maden) görev tanımı nedir, Tesis İşçisi (Maden) ne iş yapar, Tesis İşçisi (Maden) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesis İşçisi (Maden) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesis İşçisi (Maden) Tanımı;

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Tesis İşçisi (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesis İşçisi (Maden) Maaşları

Tesis İşçisi (Maden) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Tesis İşçisi (Maden) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesis İşçisi (Maden) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.06

Meslek Adı :

Tesis İşçisi (Maden)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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