Tesis Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tesis Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tesis Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tesis Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tesis Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tesis Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesis Yöneticisi Maaşları

Tesis Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 13625_TL'dir. En düşük Tesis Yöneticisi maaşı 10250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesis Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1219.07

Meslek Adı :

Tesis Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemleri ve kalite gereklilikleri çerçevesinde, tesis yönetiminin kuruluş işlemlerini yaparak tesisin teknik, idari ve mali yönetimi gibi operasyonel işlemleri ile idari ve mali dönem sonu işlemlerinin yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesis Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş süreçlerinin mevzuata, kuruluş prosedürlerine ve kalite gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak,

b)Tesis yönetimi kuruluşunu yapmak (Tesisin idari kuruluşunu tamamlamak , İşletme sözleşmelerin oluşturulmasını sağlamak)

c) Tesisin operasyonel yönetimini yapmak (teknik, idari ve mali yönetimini yapmak)

d) Tesisinin idari ve mali dönem sonu işlemlerini yürütmek (Dönem sonu faaliyetlerini gerçekleştirmek, Mali ve idari raporlama yapmak)

e) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek (Mesleki ve kişisel gelişimi konusunda çalışmalar yapmak, Mesleği ile ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri takip etmek ,Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek ) vb. görev ve işlemleri yerine getirir...

YORUM KAT: Yukarıdaki Tesis Yöneticisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?