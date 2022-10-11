Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) görev tanımı nedir, Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) ne iş yapar, Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) Tanımı;

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Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) Maaşları

Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.15

Meslek Adı :

Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Gar ve istasyonlarda telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinde teknik, idari ve denetim hizmetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesisiler Kontrolörü (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gar ve istasyonlarda telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon tesislerinde meydana gelen arızaların, tren trafiğini aksatmadan giderilmesini sağlamak,

b) İşyeri ve tesislerin, periyodik bakım ve ayar işlerini yapmak/yaptırtmak,

c) Telekomünikasyon sinyalizasyon ve elektrifikasyon tesislerinin düzenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak,

d) Trafikle ilgili sabit tesis, işaret, makas, yol ve benzeri araç gereçlerin kullanıma uygun olacak şekilde trenlerde, istasyonlarda, hat boyunda bulunması gereken yerlerde ve görevli personelde bulundurulmasını sağlamak,

e) Tren teşkilatında bulunan ve tren trafiği emniyetini tehlikeye sokacak şekilde arızalı, bakımsız, kurallara uygun olarak yüklenmemiş vagonları tren teşkilatından çıkartmak, seyrine izin vermemek,

f) İşyerlerinden gelen arıza faaliyet raporlarını incelemek ve zamanında ilgili birimlere göndermek, olumsuzlukların giderilmesini sağlamak,

g) Demirbaş ve malzeme ihtiyaçlarını kontrol edip uygun gördüklerinin temin edilmesini sağlamak,

h) Bakım teşkilatında çalışan tüm personeli çalıştığı sistem hakkında ve mevzuat konusunda bilgilendirmek,

i) Tren trafiğinin hızlı, akıcı ve güvenli şekilde sağlanması için gerekli önlemleri almak,

j) Yıllık turne programına göre belirli aralıklarla sorumluluk alanında tren lokomotif veya oto drezinle turne denetimleri yapmak,

k) Turne denetimi sonucu, denetim raporu hazırlayarak ilgili makama sunmak,

l) Görevi ile ilgili soruşturma komisyonlarına katılmak, personelin neden olduğu tren/kaza olayların soruşturulmasında heyetin raportörlüğünü yapmak,

m) Tren trafiğinin emniyetli, hızlı ve ekonomik yürütülmesini denetlemek,

n) Trenlerin gecikmelerini ve nedenlerini araştırmak, giderilmesi için tedbirler almak, önerilerde bulunmak,

o) Refakat edilen yolcu ve yük trenlerinde, trafik cetveli, trafik ve tren teşkili ile diğer hususları denetlemek,

p) İstasyonlarda uzun süre bekleyen vagonların bekleme nedenlerini ve emniyete alınmış olmalarını kontrol etmek, ilgililere bildirmek,

q) Tüm istasyonların, tren trafiğine ayrılmış yolların her zaman trenlerin geçişine uygun olarak hazır bulundurulmasını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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