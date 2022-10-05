Tesviye İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesviye İşçisi-Ağaç görev tanımı nedir, Tesviye İşçisi-Ağaç ne iş yapar, Tesviye İşçisi-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesviye İşçisi-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesviye İşçisi-Ağaç Tanımı;

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Tesviye İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesviye İşçisi-Ağaç Maaşları

Tesviye İşçisi-Ağaç maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Tesviye İşçisi-Ağaç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesviye İşçisi-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.16

Meslek Adı :

Tesviye İşçisi-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç işleyen tezgahlardan çıkan veya diğer suretlerde şekillendirilen ağaç parçalar üzerine hassas toleranslar dahilinde çeşitli tip eğeler, zımpara taşları ve zımpara kağıtları ile talaş alarak tesviye eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesviye İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç parçaların ölçülerini incelemek, ölçülerini parçalar üzerine çizmek veya ilgili işçiler tarafından çizilmesini temin etmek,

b) Parçaları mengeneye bağlamak veya diğer bağlama usulleriyle çalışma tezgahı üzerinde tespit etmek,

c) Parçaların cinsine ve ölçülerine göre çeşitli tip eğeler ve zımpara kağıtlar kullanarak tesviye etmek,

d) Gerekirse parçaları zımpara taşlarına tutmak,

e) Tesviyesi biten parçaları ölçme aletleri ile kontrol etmek,

f) İş bitimlerinde kullandığı avadanlıklarının bakım ve temizliğini yapmak,

g) Tesviye parçaları birbirine alıştırarak monte etmek,

h) Tesviye edilen parçanın cinsine göre ihtisası olmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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