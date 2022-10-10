Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı görev tanımı nedir, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı ne iş yapar, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Tanımı;

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Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Maaşları

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.17

Meslek Adı :

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tesise kabul edilen atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutulmadan önce uygun şartlarda geçici depolanması, sterilizasyon cihazına yüklenmesi, parçalanması, nihai bertarafa sevk edilmeden önce bekletilmesi, tesisin ve taşıma ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yerine getirilmesi işleri ile mesleki gelişim çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tıbbi atık boşaltma ve yükleme işlemlerini yapmak,

d) Tıbbi atık taşıma kap/kova/konteynerlerinin tesis içi düzenini sağlamak,

e) Tıbbi atık taşıma kap/kova/konteynerlerinin temizliğini yapmak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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