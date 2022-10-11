Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü görev tanımı nedir, Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü ne iş yapar, Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü Tanımı;

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Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü Maaşları

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.16

Meslek Adı :

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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