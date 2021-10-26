Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri ne iş yapar, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Tanımı;

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Maaşları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.600- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplamak, düzenlemek ve ilgililerin hizmetine sunmak,

b) Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derlemek ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koymak,

c) Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derlemek ve düzene koymak,

d) Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapmak, ilgili bölüm veya doktorlara göndermek,

e) Tıbbi raporları yazmak,

f) Hastane arşivini baştan kurup düzenlemesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Sekreterler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3344.02 olarak belirlenmiştir



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