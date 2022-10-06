Tığ Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tığ Örgücü görev tanımı nedir, Tığ Örgücü ne iş yapar, Tığ Örgücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tığ Örgücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tığ Örgücü Tanımı;

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Tığ Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tığ Örgücü Maaşları

Tığ Örgücü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tığ Örgücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tığ Örgücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.73

Meslek Adı :

Tığ Örgücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modele uygun tığ örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştüren ve süsleme yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tığ Örgücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tığ örücülüğünde temel teknikler yapmak,

b) Tığ örücülüğünde, temel kroşe çeşitleri yapmak,

c) Tığ örücülüğünde, kroşe çeşitlerinden farklı dokular oluşturmak,

d) Tığ örücülüğünde, teknikleri birleştirerek desen oluşturmak,

e) Tığ örgü şapka yapmak,

f) Tığ örgü çanta yapmak,

g) Tığ örgü para kesesi yapmak,

h) Şiş örücülüğünde süsleme yapmak,

i) El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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