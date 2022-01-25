Tıp Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tıp Asistanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tıp Asistanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tıp Asistanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tıp Asistanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tıp Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tıp Asistanı Maaşları

Tıp Asistanı maaşı ortalama olarak aylık 14750_TL'dir. En düşük Tıp Asistanı maaşı 12000_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tıp Asistanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2240.05

Meslek Adı :

Tıp Asistanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Meslek Birim Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hasta memnuniyetini sağlamak, hasta muayenelerini kontrol etmek, tıp fakültesi mezununun tıpta uzmanlık sınavı ile tercih ettiği dalın gerekli süresini tamamlayıp uzman doktor olana kadarki aşamasına ulaşan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tıp Asistanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları( steteskop, kalp elektro cihazı, dil baskısı, otoskop, offalmoskop vb. ) etkin bir şekilde kullanarak, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik, kalite,etik ilke ve gereklerine uygun olarak,

a) Poliklinik sorumlusuna bağlı olarak çalışmakta olup, hastayı muayene odasına alarak şikayetini dinlemek ve sormak,

b) İlk aşamada stetoskopla hastanın sırt ve göğsünü dinlemek ve tansiyonunu ölçmek,

c) Sağlıklı ve hiçbir hastalığı olmayan bebek ve yetişkinleri hastalıklardan korumak için gerekli aşılarını yapmak, bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışmak,

d) Hastanın özel durumuna göre özel test ve röntgen çekilmesini sağlamak, bu konuda doktor tarafından istenen tetkik ve tedavilerini yönlendirmek,

e) Hastaların reçete ve raporlarını hazırlamak ve hastaya teslim etmek,

f) Aile planlanması konusunda danışmanlık görevi yapmak,

g) Hasta doktor ve hastane içi ilişkilerde köprü görevi yapmak, ,

h) Muayene odasında bulunması gereken ilaçları kontrol etmek, eksiklikleri tamamlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Tıp Asistanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?