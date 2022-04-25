Tirizci (Bağdadi İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tirizci (Bağdadi İşçisi) görev tanımı nedir, Tirizci (Bağdadi İşçisi) ne iş yapar, Tirizci (Bağdadi İşçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tirizci (Bağdadi İşçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tirizci (Bağdadi İşçisi) Tanımı;

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Tirizci (Bağdadi İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tirizci (Bağdadi İşçisi) Maaşları

Tirizci (Bağdadi İşçisi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tirizci (Bağdadi İşçisi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tirizci (Bağdadi İşçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7123.07

Meslek Adı :

Tirizci (Bağdadi İşçisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıva veya ateşe karşı dayanıklı malzemenin tutunabilmesi için duvar, tavan ve bölmelere metal ve bağdadi çubuklar döşeyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tirizci(Bağdadi İşçisi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çıtaların tespit edilebilmesi için duvarlara gerekli çerçeveleri kurmak,

b) Bağdadi çubukları gereken boylarda kesmek ve elektrik armatürleri, ısıtma ve havalandırma boruları yahut diğer teçhizat için lüzumlu geçit delikleri açmak,

c) Bağdadileri çivi veya tellerle duvar üzerindeki çerçeveye veya tavan kirişlerine bağlamak,

d) Sıvanın tutunabilmesi için alçı levhalar, mastik levhalar ve mantar levhalar gibi malzemeyi tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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