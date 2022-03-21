Tohumculuk Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tohumculuk Teknikeri görev tanımı nedir, Tohumculuk Teknikeri ne iş yapar, Tohumculuk Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tohumculuk Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tohumculuk Teknikeri Tanımı;

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Tohumculuk Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tohumculuk Teknikeri Maaşları

Tohumculuk Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tohumculuk Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tohumculuk Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.08

Meslek Adı :

Tohumculuk Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Meyve ve sebze üretiminde kullanılan her çeşit tohumun üretiminde ve pazarlamasında çalışan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tohumculuk Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziraat mühendisi tarafından hazırlanan üretim planlarını uygulamaya koymak,

b) Tarla ve bahçe bitkileri tohumlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak,

c) Vejetasyon süresi boyunca bitkileri izleyerek gerekli bakımların yapılmasını sağlamak,

d) Üretim aşamasında ve sonrasında gerekli kontrolleri yapmak,

e) Üretilen tohumların sertifikasyon ve paketleme işlerine yardımcı olmak,

f) Tohumların pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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