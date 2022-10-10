Ton Balığı Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ton Balığı Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Ton Balığı Paketleme İşçisi ne iş yapar, Ton Balığı Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ton Balığı Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ton Balığı Paketleme İşçisi Tanımı;

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Ton Balığı Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ton Balığı Paketleme İşçisi Maaşları

Ton Balığı Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Ton Balığı Paketleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ton Balığı Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.23

Meslek Adı :

Ton Balığı Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sterilizasyondan geçmiş olan konserve balık kutularının etiketleme ve paketleme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ton Balığı Paketleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sterilizasyon makinesinden çıkarak yürüyen bantlar üzerinde gelen konserve kutularını el ve göz kontrolünden geçirmek,

b) Etiketleme ve karton ambalaj makinesine, günlük çalışma raporunda belirtilen ve sterilizasyon makinesinden çıkan sıraya göre hazır etiket ve karton ambalaj yüklemesi/beslemesi yapmak,

c) Makineyi çalıştırmak, yürüyen bant üzerindeki kutuların makineden geçmesini sağlamak,

d) Makine içinden etiketlenip karton ambalajlı olarak çıkan konserve kutularının yürüyen banta geçmesini sağlamak,

e) Yürüyen bant üzerinde ambalajlı konserveleri el ve göz kontrolünden geçirmek, karton kutulama ve naylon ambalaj makinesinden geçmelerini sağlamak,

f) Günlük çıkan paketleme işlemini cins ve ağırlığına göre sınıflandırıp günlük çalışma raporuna işlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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