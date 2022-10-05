Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.17

Meslek Adı :

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç kütüklerinden eşya imal eden otomatik bir torna tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeleri inceleyerek tezgaha, gerekli bıçak ve kılavuzları seçerek takmak,

b) Kütüğü puntolar arasına veya aynaya yerleştirmek,

c) Torba işinin doğru bir tarzda gelişmesini sağlamak,

d) İmal edilen ilk parçayı proje ile karşılaştırmak,

e) Torna bıçaklarının ayarını ihtiyaca göre yeni baştan düzenlemek ve torna işlemine devam etmek tornadan geçirilen parçayı tezgahtan çıkarmak,

f) Tezgahı temizleyip yağlamak

g) Tezgahın tipine göre ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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