Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

Motor gücü ile çalışan, metal işleyen bir torna tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Ne İş Yapar?

Torna Tezgahı Ayarcı ?Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak parçanın resmini ve özelliklerini incelemek,

b) Gerekli bağlama aynası, tespit parçaları ve diğer bağlantı parçaları ile metali ve kesici bıçağı torna tezgahına yerleştirmek ve bağlamak,

c) Yatakları ve sabitleme parçalarını ayarlamak,

d) Metalin dönüş hızını ayarlamak ve tezgahı çalıştırmak,

e) Kesici bıçağın metalin içine doğru yada metal boyunca hareketi için el çarklarını ayarlamak yada otomatik kontrolü ayarlamak ve çalıştırmak,

f) Kesici bıçağın ucuna yağın akışını kontrol etmek,

g) Bıçağın ilerlemesini ölçme aletleri ile kontrol etmek ve makine ayarlarında gerekli düzenlemeleri yapmak,

h) Özel tip bir torna tezgahında ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğinin meslek kodu 7223.82 olarak belirlenmiştir



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